شاهد.. سفينة لخفر السواحل الفيتنامي تهاجم دورية تابعة للبحرية الإندونيسية

قالت البحرية الإندونيسية إن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفيتنامي، صدمت قارب دورية تابع لها، بعد أن اعترض قارب صيد غير قانوني.

وقال قائد الأسطول الغربي الإندونيسي إن قارب الصيد الفيتنامي قد غرق بعد الصدام يوم السبت، وإن إندونيسيا تحتجز 12 صيادا فيتناميا، كما تم انقاذ إثنين آخرين على يد خفر السواحل الفيتنامي.

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وأضافت أن سفينة الصيد احتجزت في المياه قبالة سلسلة جزر ناتونا في إندونيسيا، وهي أقصى جنوب بحر الصين.

وفي مقطع الفيديو الذي التُقط من على متن السفينة الإندونيسية يظهر قارب دورية فيتنامي يصطدم به، بينما يوجه جنود البحرية الإندونيسية سيلا من الشتائم.