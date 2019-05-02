لافروف: موسكو لم تطلب من مادورو البقاء في فنزويلا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف رفض اليوم الخميس 2 أيار/مايو تأكيدات المسؤولين الأمريكيين بأن موسكو حثت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على عدم مغادرة البلاد على خلفية الاضطرابات المستمرة هناك ووصفها بأنها غير صحيحة.

ونقلت الوكالة كذلك عن لافروف قوله، إنه لا يمكن التوفيق بين موقفي روسيا والولايات المتحدة حيال فنزويلا لكنهما اتفقا على مواصلة المحادثات.

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