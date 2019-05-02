شاهد: أطنان من النفايات تغمر أنهار البوسنة

قارورات بلاستيكية وبراميل صدئة وحتى الغسالات القديمة، هي الأطنان من النفايات التي تغمر الأنهار في البوسنة. أنهار البلاد كانت تشتهر ذات يوم بلون الزمرد والمياه الصافية. في نهر درينا الذي يتدفق بين الجبل الأسود وصربيا والبوسنة عشرات الأطنان من القمامة تتكدس بالقرب من محطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية وتشكيل جزر ضخمة تطفو على السطح.

يقول السكان المحليون إن ما يصل إلى 800 ألف طن من النفايات يتم سحبها من درينا كل عام. المدينة لا تتوفر على شركات لإعادة تدوير النفايات وبالتالي فإن النفايات البلاستيكية وغيرها من النفايات التي يتم إلقاؤها في النهر تبقى هناك وتشكل حواجز تدفق النهر. وزراء البيئة من البوسنة وصربيا والجبل الأسود اجتمعوا في المدينة في أبريل/ نيسان، ووعدوا بالعمل معًا لحل المشكلة.