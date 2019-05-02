كلوب بعد ثلاثية برشلونة: لم يكن في الإمكان أفضل مما كان

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لم يكن ليقدم أداء أفضل مما فعل رغم الهزيمة 3-صفر أمام برشلونة بقيادة ملهمه ليونيل ميسي في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستاد نو كامب يوم الأربعاء.

وأضاف كلوب "هذه هي كرة القدم. الأمر يتعلق بتسجيل الأهداف وبرشلونة أحرز ثلاثة أهداف ونحن لم نسجل لكن الأداء كان جيدا جدا. اللاعبون قدموا أداء رائعا لكن أمام فريق مثل برشلونة فلحظات بسيطة تمنحه الفرصة.

"ما الذي يمكنني قوله؟ أنا سعيد بالأداء لكن بالتأكيد لست سعيدا بالنتيجة ويجب أن نتقبل ذلك فهذه هي كرة القدم ونحن نعلم ذلك. لا تحصل على درجات فقط نتيجة صعبة وعلينا تقبلها".

وتأخر ليفربول 1-صفر في الشوط الأول لكن بعد سيطرة مبكرة في الشوط الثاني هز ميسي الشباك مرتين من بينهما هدف مذهل من ركلة حرة بعيدة المدى.

ميسي سجل هدفه رقم 600 مع برشلونة رويترز

وحصل فريق المدرب كلوب على فرص أيضا إذ تصدى حارس برشلونة لتسديدتين من جيمس ميلنر فيما ارتدت كرة محمد صلاح من القائم.

وقال كلوب "هذا ما حدث. طريقة صنع الفرص كانت رائعة وتسببنا في مشاكل لبرشلونة وسيطرنا على المباراة جيدا.

"بعد نهاية الشوط الأول قمنا بتحليل ما حدث وأبلغت اللاعبين ما الذي يمكن أن نقدمه بشكل أفضل وعلينا فعل ذلك مرة أخرى. لا أعلم هل كان يمكننا تقديم أداء أفضل من ذلك أم لا".

وتابع "لكن بعد ذلك جاءت تلك اللحظة عندما ارتدت الكرة من العارضة... ثم أحرز ميسي هدفا سهلا. ثم سجل هدفا مذهلا فهذا ما حدث. بالتأكيد لم تكن هناك فرصة للتصدي لتلك الكرة".

وأضاف كلوب "برشلونة أظهر أنه أكثر خبرة. شاهدنا ذلك في لحظات عندما أوقف إيقاعنا وقام بتهدئة اللعب لكن هذا جزء من كرة القدم".

وسيكون أمام ليفربول مهمة صعبة بقلب المواجهة لصالحه باستاد أنفيلد وما يزيدها صعوبة هو عدم تسجيل هدف خارج ملعبه.

وقال كلوب "3-صفر ليست أسهل نتيجة لكن هناك مباراة أخرى (الإياب) وجماهيرنا ستكون موجودة".

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