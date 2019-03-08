شاهد: الطفل الإيراني الذي أبهر العالم بتقليد محمد صلاح يوجه له رسالة جديدة

محمد طه بورشيني، طفل إيراني موهوب بكرة القدم لم يتجاوز عمره بعد السبعة أعوام، اكتسب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام ببراعة بمحاكاة أحدى أبرز مهارات نجم الكرة المصري والمحترف في نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

محمد طه وهو من مدينة شيراز جنوب البلاد، كان يقلد بشكل كامل ومتقن مهارات محمد صلاح، حين انتشر له شريط فيديو قصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يركل الكرة على إطار من عجل من مسافة بعيدة، على غرار ماقام به النجم المصري مشاركة في إعلان تجاري لشركة بيبسي للمشروبات الغازية. ففعل الأمر ذاته.

يقول محمد (الطفل) في تصريح خاص ليورونيوز: "عمري 7 سنوات. أنا أحب محمد صلاح....لقد تمرنت عشرة إلى خمسة عشر مرة حتى تمكنت من القيام بتحدي محمد صلاح". مضيفاً أن أخاه - وهو رفيقي في كرة القدم - هو من ساعده كثيراً على إنجاز هذا التحدي.

وتابع محمد الصغير يقول: "أشاهد كل مبارياته وأتابع كل تحدياته، بسبب هذا قررت أن أقوم بهذا التحدي".

ولم يفت الطفل الإيراني أن يوجه رسالة لنجم ليفربول ختم بها حديثه ليورونيوز قائلاً :"محمد صلاح، أحبك كثيراً. أتمنى أن أراك عن كثب وأخبرك أنك أفضل لاعب في العالم. أنا أحبك محمد صلاح".

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وكان نجم ليفربول محمد صلاح قد نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو لإعلان "بيبسي"، يشاركه فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني. كذلك فعل ميسي الأمر ذاته ونشر فيديو خاص به، يظهر التحدي من جانبه.

وأثار الإعلان الجديد تساؤلات الجماهير التي حاولت معرفة إن كان لقاء قد جمع النجمين بالفعل أم أن التقنية وحدها هي من جمعتهما عن بعد.