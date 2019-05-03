إسرائيل تقتل مسلحين اثنين من حماس في غزة

قتلت قوات الجيش الإسرائيلي مسلحين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ضربات جوية على قطاع غزة يوم الجمعة، كما قُتل محتج فلسطيني في اشتباكات مع قوات إسرائيلية على حدود القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات كانت ردا على إطلاق نار من جنوب غزة أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين.

وقالت حماس التي تحكم القطاع إن اثنين من أعضاء جناحها المسلح قتلا وأصيب ثلاثة آخرون عندما قصفت إسرائيل أحد مواقعها في وسط غزة.

وبعد ذلك بقليل، قال مسؤولون طبيون في القطاع إن فلسطينيا عمره 19 عاما توفي متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركته في احتجاجات أسبوعية على الحدود.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا على الحادث حتى الآن.

إقرأ أيضاً:

الجرافات الإسرائلية تهدم منازل فلسطينيين في واد يصول في القدس الشرقية

كوشنر: خطة السلام في الشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جيدة

الاتحاد الأوروبي يتجاهل المجر بسبب إسرائيل

ويطالب المحتجون بإنهاء القيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على القطاع. كما يريدون أيضا أن يكون للفلسطينيين حق العودة إلى الأرض التي فرت منها أسرهم أو أُجبرت على الفرار منها أثناء قيام إسرائيل عام 1948. وترفض إسرائيل ذلك.

وطبقا لمسؤولي الصحة في غزة فإن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 من أبناء القطاع منذ أن بدأت "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس آذار من العام الماضي. وقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.