تنديد أوروبي بالعقوبات الأمريكية على إيران بشأن النفط والطاقة النووية

انتقد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا قرارات واشنطن الأخيرة بتقييد تجارة النفط مع إيران، وحصر تمديد الإعفاءات على المشروعات المتصلة بمنع الانتشار النووي.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مشترك مع وزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية والاتحاد الأوروبي "نتابع بأسف وقلق قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع إيران".

وقال البيان "ونتابع بقلق أيضا قرار الولايات المتحدة عدم التجديد الكامل للإعفاءات المتصلة بمنع الانتشار النووي".

وسعت واشنطن يوم الجمعة لإجبار إيران على وقف إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها النووية الوحيدة لتشدد حملة تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية وكبح نفوذها الإقليمي.

وكانت واشنطن قالت في الأسبوع الماضي إنها ستوقف الاعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الإيراني وذلك في محاولة لتقليص صادرات الخام الإيراني إلى الصفر.