تركيا: إسرائيل استهدفت مبنى في غزة يضم مكتب وكالة الأنباء التركية الرسمية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم، السبت، إن ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي استهدفت مبنى في غزة يضم مكتب وكالة الأنباء التركية الرسمية، مضيفا أن الهجمات هي "هجمات ضد الإنسانية".

وكان مقاتلون قد أطلقوا عشرات الصواريخ من القطاع على غزة في وقت سابق من اليوم، وردّت إسرائيل بموجة من الغارات الجوية، ما أدى إلى مقتل طفل فلسطيني ومسلح بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

غير أن وزارة الصحة في قطاع غزة قالت إن الفلسطيني القتيل بلغ من العمر 22 عاماً. ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان ناشطا أو مدنيا. وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا كذلك جراء إحدى الضربات الجوية الإسرائيلية.

على الجهة الإسرائيلية، قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا مع مدراء الأمن اليوم السبت لبحث الموقف.

ويأتي تصاعد العنف بعد مقتل اثنين من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع، يوم الجمعة، في ضربة جوية إسرائيلية.