بوكو حرام تهدد مذيعات في نيجيريا بالقتل

في صباح كل يوم تبدأ فاطمة إبراهيم بتحضير نفسها استعدادا لذهابها إلى العمل، في إحدى الإذاعات بمدينة ميدوغوري شمال شرق نيجيريا.

وفي برنامجها الصباحي الشهير " Hakki Num None" أو "اعرف حقك"، تناقش فاطمة حقوق الإنسان والقوانين، وكذلك وجهات النظر المتطرفة التي تتبناها جماعة بوكو حرام.

وتقول فاطمة:"لدي شغف في مجال التقديم الإذاعي، خاصة في راديو داندال كورا، وهو راديو يغطي حوض بحيرة تشاد، ويتابعه أشخاص تأثروا بحالة التمرد في المنطقة، ويبث بلغتين الكانوري والهوسا".

ويمكن القول إن شمال شرق نيجيريا، هي المنطقة الأكبر من حيث انتاج الطاقة في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا، وهي في نفس الوقت، ساحة القتال الرئيسية ضد جماعة بوكو حرام والدولة الإسلامية منذ عقد تقريبا؛ كما تعاني المنطقة من اشتباكات متكررة بين الرعاة والمزارعين، والتي أودت بحياة المئات من كلا الطرفين.

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ويقول إبراهيم الحسيني، وهو أحد مستمعي الإذاعة، إنها تقدم برنامجا يسعى لإحلال السلام، وإنارة الطريق أمام الناس، خاصة بكل ما يتعلق بأمور الحرب والتمرد".

وكانت المحطة قد تلقت تسجيلات مصورة من قبل متطرفين تندد ببرامجها وتهدد بقطع رؤوس السيدات العاملات فيها.

وألمحت فاطمة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية نفسها.

وقد بدأت هذه الإذاعة عام 2016، ويتابعها حوالي 10 مليون شخص شمال نيجيريا وأجزاء من الكاميرون وتشاد.