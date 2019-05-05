وكالة رسمية نقلا عن نائب وزير النفط الإيراني: جهزنا موارد بلادنا لبيع النفط في "سوق رمادية"

قال نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة أمير حسين زماني، اليوم الأحد، إن بلاده تحضر مواردها من أجل بيع النفط في "سوق رمادية"، متجاوزة العقوبات الأمريكية التي تعتبرها طهران غير شرعية، بحسب ما نقلت وكالة رسمية.

ونقلت الوكالة عن زماني قوله: "لقد حشدنا جميع موارد البلاد لبيع النفط في سوق الرمادية. هذا ليس تهريبا، بل لمعارضة العقوبات (الأمريكية) التي لا نعتبرها عادلة أو شرعية."

يذكر أن الإدارة الأميركية أعلنت يوم 22 نيسان/أبريل، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها على طهران، في وقت تعهدت فيه السعودية والإمارات بتعويض السوق.

وذكر البيت الأبيض أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا ستواجه عقوبات أميركية في حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني، مما يعني أن وقف الإعفاءات سيطال ثماني دول أعفيت من عقوباتها تجاه إيران في اتفاق مؤقت، وهي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.