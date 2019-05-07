الحريري: لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية سيكون انتحارا

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان بعيد عن الإفلاس، لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وأضاف الحريري أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان، منتقدا الإضرابات "الاستباقية" لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم.

وكان الحريري يتحدث في تصريحات متلفزة، عقب اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري. وتناقش الحكومة مسودة الميزانية.

وتناقش الحكومة اللبنانبة المثقلة بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم مسودة الموازنة، للعام 2019 التي قال رئيس الوزراء إنها قد تكون الأشد تقشفا في تاريخ البلاد. وأجور موظفي الحكومة هي أكبر بنود الإنفاق العام، وتليها تكلفة خدمة الدين العام.

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