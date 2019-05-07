أوربان يهاجم أبرز المرشحين الألمام لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الألماني مانفريد ويبر المرشح الأبرز لحزب الشعب الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي "غير مناسب" لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية.

وعقب لقائه مع رئيس حزب الحرية النمساوي، هاينز كريستيان ستراش، يوم أمس الاثنين في بودابست، لفت رئيس وزراء المجر إلى أن المرشح الألماني كان قد أعلن أنه لا يريد أن يصبح رئيسا للمفوضية الأوروبية بالأصوات المجرية، وقال أوربان: إن تصريح ويبر "مهين" و"خطير".

وأضاف أوربان: "يقول ويبر إنه لا يريد أن يكون رئيساً (للمفوضية الأوروبية) بأصوات مجرية، كان هذا قرار السيد ويبر، ونحن الهنغارين يجب أن نذعن لذلك، بحيث نبحث عن المرشح المناسب" من غير أن يقول من هو مرشحه المناسب لتولي المنصب الأهم في الاتحاد الاوروبي.

وكان مانفريد ويبر، وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الألمانية في شهر آذار/مارس الماضي، سُئل إذا كان أصوات حزب فيكتور أوربان، الشعبوية اليمينية "فيديس"، ضرورية لرئاسة الاتحاد الأوروبي، فماذا سيفعل؟ أجاب ويبر بأنه لن يتولى المنصب لأنه سيتنحى، لأنه لا يريد أن ينتخب بأصوات اليمين.

وتملك المجر حالياً 21 عضواً في البرلمان الأوروبي، منهم 12 عضواً في حزب "فيديس" الذي يقوده أوربان، هذا الحزب الذي تمّ تجميد نشاطه داخل (تكتل) حزب الشعب الأوروبي في شهر آذار/مارس بسبب مواقفه الراديكالية المناهضة لأوروبا.

وقال مانفريد ويبر الأسبوع الماضي: إنه ليس بوسع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان التأثير على قرارات حزب الشعب الأوروبي.

وكان ويبر يرد على سؤال حول اقتراح أوربان لحزب الشعب الأوروبى الخاص بالبدء فى التعاون مع مجموعة جديدة، تنتمي إلى أقصى اليمين يقودها نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني، بعد الانتخابات.

وبالتزامن مع تصريحات ويبر، رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوربان بانضمام حزب الشعب الأوروبي إلى التحالف اليميني الجديد لرئيس حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وقالت ميركل في تصريحات لها من نيامي عاصمة النيجر إنها تؤيد تماما تصريحات المرشح البارز في حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر الذي قال فيه: "إنه لن يكون هناك تعاون مع الأحزاب اليمينية بعد الانتخابات الأوروبية المقررة في 23 أيار/ مايو الجاري."

وكان أوربان صرح في وقت سابق: "العامل الحاسم هو من يؤيد الهجرة ومن يعارضها"، مشيرا إلى أن الأحزاب التي على يسار حزب الشعب الأوروبي تؤيد الهجرة، والتي على يمينه ، ومن بينها ائتلاف سالفيني المزمع للشعوب والأمم - يعارضها.

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