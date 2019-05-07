شاهد: ترامب يقلد أسطورة الغولف تايغر وودز وسام الحرية

قلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل نظم في البيت الأبيض لاعب الغولف تايغر وودز ميدالية الحرية، وهي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

وأثنى ترامب على تايغر بالقول، إن نجاحاته الرائعة ومسيرته في لعبة الغولف وانتصاراته الرياضية على منافسيه، وإرادته التي لا تنكسر من أجل الفوز، تجسد العقلية الأمريكية التي تتخطى كل الصعاب على حد قوله.

ويأتي منح الوسام إلى وودز تزامنا مع الفوز الجديد للبطل الرياضي يوم 14 نيسان/ابريل الماضي ببطولة أغوستا، أولى دورات الماسترز في رياضة الغولف، والتي تأتي بعد مرور 11 سنة من آخر فوز حققه وودز البالغ من العمر 43 سنة، ليكون رابع وأصغر محترف في اللعبة يقلد بهذا الوسام، بعد أرنولد بالمر، وجاك نيكلاوس، وشارلي سيفورد.

وقد استطاع وودز العودة إلى حصد الانتصارات بعد مرور 11 سنة، تعافى إثرها من إصابات وتجاوز أزمة أسرية جراء علاقة غرامية خارج إطار الزواج، إضافة إلى إيقافة قبل سنتين بسبب القيادة تحت تأثير الكحول. وكان وودز حقق 81 انتصارا ببطولة "بي جي أي" وفاز ب15 لقبا من البطولات الكبرى.

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