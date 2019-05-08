ترامب يعلن فرض عقوبات جديدة على المعادن الصناعية الإيرانية

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف إيرادات إيران من صادرات المعادن الصناعية، وهدد بمزيد من الإجراءات ما لم تغير طهران سلوكها "بشكل أساسي".

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران، والتي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الصادرات غير البترولية وتمثل عشرة بالمئة من صادرات الجمهورية الإسلامية.

دبلوماسي أمريكي كبير قد قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية.

وقال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران في إفادة صحفية إن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.

وقال هوك في مقابلة تلفزيونية إن الولايات المتحدة تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، وإن الاتفاق إن تم سيعرض على الكونغرس للمصادقة عليه كمعاهدة.

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