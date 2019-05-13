غاري غرافيل الذي هدد ترامب بالقتل قد يواجه السجن لمدة 140 عاما

أظهرت وثائق قضائية أن السلطات الأميركية وجهت اتهامات لرجل من ولاية كونيتيكت قال ممثلو الادعاء إنه هدد بقتل الرئيس دونالد ترامب وأرسل تهديدات ورسائل تحتوي على مسحوق أبيض مريب إلى أشخاص آخرين.

وتم توجيه 16 تهمة إلى غاري غرافيل الذي يبلغ من العمر 51 عاما، ومن بين الاتهامات تهديده للرئيس الأميركي في سبتمبر-أيلول للعام 2018 بأن أرسل مظروفا يحتوي على مسحوق أبيض ورسالة كتب فيها بخط اليد "مُت".

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وذكرت لائحة الاتهام أن الرجل أرسل العديد من المظاريف المشابهة إلى معبد ومسجد وفرع للرابطة الوطنية لدعم الملونين. وقد أشار المسؤولون إلى أن الرسالة زعمت أن المسحوق سم حيوي لكن ثبت أنه غير ضار.

وأرسل غرافيل أيضا رسائل بالبريد الإلكتروني وأجرى اتصالات هاتفية هدد خلالها بتفجير قنابل في فيرمونت وواشنطن ومواقع عديدة في ولاية كونيتيكت، منها مبان حكومية ومنشأة للصحة النفسية. وفي حال إدانته بكل التهم، سيواجه الرجل عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 140 عاما.