شاهد: غواصون متطوعون يزيلون أطنانا من النفايات في بحر اليونان

في إطار برنامج حماية البيئة البحرية الذي يعمل منذ 6 سنوات في أنحاء مختلفة من اليونان يتعاون فريق من الغواصين المتطوعين مع بلدية جزيرة سيريفوس في اليونان من أجل تنظيف حوض البحر حول الجزيرة والميناء من المخلفات المعدنية والبلاستيكية، في مشروع حمل اسم "مشروع سيرفوس".

يستعمل فريق الغواصين المحترفين معدات ثقيلة وروافع خاصة من أجل إزالة المخلفات المتنوعة والتي تتسبب بضرر كبير بالحياة البحرية في المنطقة. وتمكن الفريق حتى الآن من إزالة 53 طنا من النفايات الصلبة في مشاريع مماثلة في إيلوسينا وإيجينا وميتانا ودياكوبتو ولوتراكي، بالإضافة إلى العديد من الموانئ والجزر اليونانية الأخرى.

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