شاهد: تنظيف الشواطئ من البلاستيك في سيشل تحضيراً لتكاثر السلاحف البحرية

تقطع السلاحف البحرية مئات الأميال حتى تضع بيضها على شواطئ معزولة وسط المحيط، ولكن النفايات البلاستيكية اجتاحت بدورها الشواطئ، لتحتل أحد أهم المواقع التي تبيض فيها السلاحف في المحيط الهندي، ما دفع حماة البيئة إلى تنظيف تلك المواقع المسجلة على قائمة الإرث العالمي لليونسكو باعتبارها محميات. ويقدر العلماء أن كميات البلاستيك تتجاوز ألف طن على شواطئ جزيرة ألدابرا التابعة لجزر سيشل، أحد أهم الشعاب الحلقية في العالم وسط المحيط. ويعيش حوالي مليارين ونصف المليار شخص في المناطق المطلة على المحيط الهندي، بدء من الشرق الإفريقي وصولا إلى شبه الجزيرة العربية.