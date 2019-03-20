سكان كوريا الجنوبية يحاربون التلوث بلحم الخنزير

تخوض كوريا الجنوبية معركة مستمرة مع تلوث الهواء، حيث تشهد سماؤها ازديادا ملحوظا لتركيز جزيئات الغبار في الهواء، وفي الوقت نفسه يتزايد الطلب، بشكل يدعو للغرابة، على استهلاك لحم الخنزير.

وتعود هذه العلاقة إلى اعتقاد قديم كان ولا يزال شائعا بين عمال المناجم بأن الشحوم الموجودة في لحم الخنزير تنظف الحلق والبلعوم من الأوساخ.

يوجد اعتقاد قديم كان شائعا بين عمال المناجم بأن الشحوم الموجودة في لحم الخنزير تنظف الحلق من الأوساخ

ولا يوجد أي سبب علمي وراء هذا الاعتقاد، كما يقول كيم كيونغ نام، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي في مستشفى جامعة سيؤل الوطنية، بل الحري بالناس اتخاذ تدابير وقائية أخرى مفيدة مثل ارتداء الأقنعة الخفيفة وتجنب الخروج أثناء ارتفاع مستوى التلوث في الجو.

وعلى الرغم من هذا فإن مبيعات لحم الخنزير زادت بنحو خمس أضعاف في الفترة بين 28 من شباط - فبراير إلى 5 آذار- مارس، بشكل تزامن مع موجة تلوث هائلة غطت معظم المناطق في البلاد، بسبب معامل توليد الطاقة التي تعمل على الفحم الحجري ودقائق الغاز التي تخرج من عوادم السيارات، بالإضافة إلى رياح مشبعة بالتلوث تهب من الصين وكوريا الشمالية.

ويحاول البرلمان في كوريا الجنوبية وضع مجموعة من التشريعات لمحاربة ما وصفه بـ "كارثة اجتماعية" جعلت البلاد من بين الأكثر تلوثا من بين الدول الآسيوية الصناعية الأخرى.

والجدير بالذكر أن كمية غازات الدفيئة المتسببة بالاحتباس الحراري المرافقة لانتاج لحم الخنزير أقل بنحو ثلاث مرات من تلك المرافقة لانتاج لحوم البقر والضان، بحسب دراسة أجراها موقع "بونس إنسايدر" في عام 2015. وهو ما يعني أن استهلاك لحم الخنزير لربما يكون أخف وطأة على البيئة من غيره من اللحوم، بغض النظر عن فوائده المزعومة.

للمزيد على يورونيوز: