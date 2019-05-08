شاهد.. طفل أفغاني يرقص فرحا لحصوله على ساق اصطناعية

طفل أفغاني يبلغ من العمر 6 سنوات، اسمه أحمد رحمن، حرمته الحرب من ساقه مذ أن كان في شهره الثامن.

لم يستطع هذا الصبي أن يخفي فرحته بعد أن حصل على ساق صناعية في الرابع من الشهر الجاري، بدلا من تلك التي خسرها، فمع عودة الأمل بقدرته على المشي من جديد، اعتلت وجهه ابتسامة عريضة، بادر على إثرها بتجربة الساق الجديدة بأداء حركات راقصة، أمام مجموعة من العاملين في الصليب الأحمر.

وقد قررت معالجته مولكارا رحيمي أن تصوره وهو يرقص، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصل على مئات الآلاف من المشاهدات.

وبحسب الصليب الأحمر، فقد خسر الصبي ساقه بانفجار لغم أرضي، في منطقة لوغار جنوب كابل، عندما كان في شهره الثامن، أثناء زيارة لمركز الصليب الأحمر، ليتم قياس وزنه.

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رؤية موسوي، متحدثة باسم الصليب الأحمر، قالت إن ابتسامته كان كمصدر للطاقة الإيجابية للكثيرين، وأنه بدأ بالرقص فور أن تم تركيب ساقه الاصطناعية، خاصة وأن جسده قد كبر وساقه الاصطناعية السابقة ما عادت تناسبه.

تقرير للصليب الأحمر أفاد بأن هنالك 46194 حالة في أفغانستان تعرضت لبتر في الأعضاء، نتيجة سنوات الحرب الطويلة.