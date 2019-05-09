الملف الإيراني: حاملة طائرات أميركية تعبر السويس باتجاه الخليج

قالت هيئة قناة السويس المصرية إن حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، التي أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشرها في الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس يوم الخميس.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يوم الأحد إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

وتمر إيران في مرحلة حساسة على الصعيد السياسي، إذ تبدو علاقاتها الدولية على وشك التأزم خصوصاً مع الدول الأوروبية التي حافظت إلى حد ما على خطاب أكثر مرونة من الخطاب الأميركي فيما يتعلق بمسائل كثيرة منها البرنامج النووي والأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط.

وأثار قرار طهران الأخير، وهو صدر أمس، بالتوقف عن تنفيذ بعض الالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي، المبرم عام 2015، موجة كبيرة من ردود الفعل حول العالم.

وأمنياً لا يبدو الوضع أفضل. فبين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال صباح اليوم، الخميس، إنه لن يسمح لإيران بامتلاك القنبلة النووية، وتصريحات المسؤولين الأميركيين حول تهديد طهران للحلفاء في المنطقة، ثمة من يتحدث عن قرع طبول الحرب، كصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وكان الممثل الأميريكي الخاص لإيران برايان هوك قال أمس الأربعاء إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.

وأضاف هوك للصحفيين في اتصال عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط على الجمهورية الإسلامية إلى أن تغير سلوكها.