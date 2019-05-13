شاهد: قاذفة أميركية من طراز بي-52 تحلق من مدرج قاعدة قطر الجوية

أظهرت صور تداولتها عدة وسائل إعلامية إقلاع الطائرة الأميركية بي-52 من على مدرج قاعدة العديد الجوية في قطر. وأشارت نفس الوسائل الإعلامية إلى أن الطائرة التي يطلق عليها "الشبح" سوف تنضم إلى القوات الأميركية التي ترابط في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية.

القاذفة الأميركية بي-52 دخلت الخدمة منذ العام 1955 من القرن الماضي، وتعتبر المهاجم الرئيسي للجيش الأميركي، وهي مزودة بأنظمة مضادة للطائرات في جزئها الخلفي. وقادرة على حمل صواريخ كروز وأسلحة نووية.

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أ ب

وأكدت واشنطن الأحد إرسال حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" إلى منطقة الخليج العربي لوضع حدّ للتهديدات الإيرانية في المنطقة.

وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق.

أ ب

وقالت إيران إنها ستتراجع عن تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأميركية، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق. والرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية إذا لم تف بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بتعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأميركية في غضون 60 يوما.