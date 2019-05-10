ماكرون يستقبل يونكر قبل ثلاثة أسابيع من تنحيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في قصر الإليزيه بباريس.

ويدعو ماكرون إلى إجراء إصلاحات شاملة لمنطقة العملة الأوروبية، لكنه يواجه مقاومة من دول في شمال أوروبا لا ترغب في أن تربط نفسها على نحو أوثق باقتصادات أضعف في جنوب منطقة اليورو، في حين اتهم يونكر الأسبوع الماضي هولندا والنمسا وألمانيا بأنها تقف حجر عثرة أمام تعميق تكامل منطقة اليورو.

وتأتي زيارة يونكر لباريس قبل نحو ثلاثة أسابيع من تنحيه عن منصبه عقب الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر انطلاقها في الثالث والعشرين من شهر أيار/مايو الجاري.

ويشار إلى أن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قال أمس: إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 28 مايو/ أيار الجاري، لبدء عملية اختيار رئيس المفوضية الجديد وغيره من كبار المسؤولين في الاتحاد.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده، مع يونكر، والرئيس الدوري للاتحاد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، عقب أعمال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد بمدينة سيبيو الرومانية، أعرب توسك عن أمله في أن تكون عملية تحديد الأسماء الجديدة لرئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وغيرها من المناصب العليا "سلسة وسهلة"، مؤكدا أن التوازنات ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأسماء.

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