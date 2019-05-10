شاهد: بعد التهديد الإيراني القاذفة "الشبح" تصل قاعدة العديد في قطر

بدأت القاذفات الأمريكية "الشبح" من طراز بي 52 الاستراتيجية والتي أمر بها البيت الأبيض بالانتشار في الخليج لمواجهة تهديدات إيران غير المحددة بضرب قواعد جوية أمريكية في المنطقة. وأظهرت الخميس الصور التي أصدرها سلاح الجو الأمريكي قاذفات القنابل من طراز بي 52-إتش وهي تصل إلى قاعدة العديد الجوية في قطر. وقالت مصادر آخرى مطلعة إن طائرات وأسلحة جو أخرى تكون قد هبطت في مكان مجهول الأربعاء.

وحددت القوات الجوية الأمريكية القاذفات بي 52 على أنها قادمة من الفرع العشرين لقاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا. هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الأحد الماضي أنه سيرسل مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن وقاذفات القنابل لمواجهة تهديدات طهران.

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من جهتها أعلنت إيران يوم الأربعاء أنها ستبدأ في التراجع عن اتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية، بعد عام من سحب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من الاتفاق.