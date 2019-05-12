وفاة البطريرك الماروني اللبناني السابق نصر الله بطرس صفير عن عمر ناهز 98 عاما

توفي الأحد البطريرك الماروني اللبناني السابق نصر الله بطرس صفير، أحد الشخصيات البارزة في لبنان المعاصر عن عمر ناهز 98 عامًا. وكان البطريق أحد مهندسي نهاية الهيمنة السورية على بلاده. وتم انتخاب الأسقف صفير في العام 1986 زعيماً لأكبر طائفة مسيحية في لبنان خلال أزمة الحرب الأهلية الفتاكة بين الطوائف الدينية والميليشيات التي شهدها البلاد في الفترة ما بين 1975 و1990.

"بطريرك انطاكيه والشرق كله" عُين كاردينالا للكنيسة الكاثوليكية في العام 1994 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني، ثم استقال من الفاتيكان في العام 2011 وهو يبلغ 90 عاما.تم استبدال البطريرك الماروني الـ 76 ببشارة بطرس راهي.

وفي بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية، وصف البطريرك السابق بـ "أيقونة" وظيفته و"عمود الأمة"، وأضاف اليبيان أن "الكنيسة المارونية ولبنان في حالة حداد".

ولد الأسقف صفير في العام 1920 في ريفون، وهي قرية في منطقة كسروان في شمال شرق بيروت، درس اللاهوت والفلسفة، يحسن عدة لغات ويتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

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خلال الحرب الأهلية، عمل الأسقف صفير أولاً لوقف الأعمال القتالية ودعم "اتفاق الطائف" الذي أنهى النزاع. ثم جعل من سيادة البلد، الهدف الرئيسي في كفاحه حيث اتخذ علانية موقفا ضد قبضة دمشق الخانقة التي احتجزت عدة آلاف من الجنود في لبنان في العام 1976.

خلال السنوات التي قضاها على رأس الكنيسة المارونية، رفض الأسقف صفير زيارة سوريا. ولا تزال الطائفة المارونية تضم مئات الآلاف من المؤمنين في البلاد على الرغم من إضعافها بسبب الهجرة الجماعية لأعضائها خلال الحرب الأهلية. كما يحفظ لهم الدستور العديد من المناصب الرئيسية داخل الدولة اللبنانية بما في ذلك رئاسة الجمهورية.

بعد انسحاب القوات السورية من لبنان، انتقد الرئيس السابق للكنيسة المارونية حزب الله، الحركة الشيعية القوية التي تدعمها إيران، ووصفها في العام 2010 بأنها "شاذة" في المشهد السياسي بسبب رفضها لتسليم الأسلحة.

ولطالما دافع الأسقف صفير عن الحوار بين الأديان و"المصالحة" مع زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط.