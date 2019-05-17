آلاف المشيعين في جنازة البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير في لبنان

تجمع زعماء لبنان السياسيون وآلاف آخرون لحضور جنازة البطريرك الماروني السابق الكاردينال نصر الله صفير، الذي ضغط من أجل رحيل القوات السورية عن لبنان بعد الحرب الأهلية اللبنانية، والذي توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 98 عاما. وحمل عشرة قساوسة يرتدون أوشحة أرجوانية التابوت الخشبي الذي يحمل علامة الصليب خارج كنيسة، وسط تصاعد رائحة البخور في الجو.

وولد صفير في قرية ريفون الجبلية عام 1920، وانتخب لمنصب البطريرك الماروني في عام 1986 وعينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا عام 1994 قبل أن يعتزل منصب البطريركية عام 2011.

وبعد أن قدم نفسه كمدافع عن الحقوق المسيحية خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، لعب صفير دورا فعالا بعد ذلك في تحقيق المصالحة بين المسيحيين والطائفة الدرزية.

وفي أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية في عام 2000 بعد احتلال دام 18 عاما لجنوب لبنان، طالب صفير سوريا أيضا بسحب قواتها التي كانت موجودة في البلاد منذ عام 1976.

وجلس الرئيس ميشال عون، وهو ماروني، ورئيس الوزراء السني سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، وعدد من زعماء الأحزاب السياسية وسط المشيعين يوم الخميس. كما حضر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والعديد من السفراء الأجانب وممثل البابوية. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية صفير بأنه "زعيم شجاع وقف ضد الطغيان والقمع وأحد حاملي لواء لبنان مستقل وذي سيادة". وأعلن الحريري الحداد رسميا يومي الأربعاء والخميس، كما أعلن يوم 16 مايو أيار عطلة وطنية هذا العام.

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