شاهد: تحدّي الموت في رياضة السير على الحبال !

على رغم أنها رياضة مثيرة، إلا أن السير على الحبال لا يجتذب ضعيفي القلوب على الإطلاق.

الأسبوع الماضي، تجمّع بعض من أفضل ممارسي هذه الرياضة في روسيا، وتحديدا، في القوقاز ضمن المهرجان الدولي الثالث للحبال الرفيعة.

ويمكن القول إنها واحدة من أكثر الرياضات إثارة في العالم، إذ يتوجب على ممارسها أن يسير فوق حبال رفيعة تتأرجح عاليا فوق أخاديد ووديان عميقة مثل البهلوان.

ومهما كان الأمر خطيرا، يصر ممارسي السير على الحبال ذوو الخبرة العالية على أنها آمنة طالما التزم المرء بالقواعد.

كما يرون أن الخوف الأكبر، الذي يتعذر التغلب عليه في بعض الأحيان، هو ببساطة نفسي بحت.

وأقيمت مسابقتان في إطار برنامج المهرجان: واحدة من أجل السير السريع على الحبل وأخرى في الركض عليه!

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