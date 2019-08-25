شاهد: صاعقة تضرب ملعبا اثناء إقامة بطولة للغولف وإصابة 6 أشخاص

أصيب ستة أشخاص بجروح بعد أن ضربت صاعقة من البرق شجرة من الصنوبر في ملعب للغولف أثناء إقامة بطولة في إيست ليك في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية يوم أمس السبت 24 أغسطس/آب، وفقا لما قاله مسؤول لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وذكرت شبكة "إن بي سي" أن المتفرجين الذين كانوا متواجدين في المكان لحضور البطولة في ملعب الغولف، أصيبوا نتيجة الصاعقة التي ضربت المكان بعد حوالي 28 دقيقة من توقف اللعب خلال الجولة الثالثة.

واستقلت سيارات الإسعاف خمسة أشخاص من ملعب الجولف إلى المستشفيات المجاورة.

هذا ووصل فريق الإسعاف إلى المكان على الفور، ولم تشر أي معلومات عن وقوع إصابات خطيرة.

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