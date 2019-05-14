سريلانكا: مقتل شخص والشرطة تفرض حظر التجول بسبب المواجهات الطائفية

أكدت الشرطة السريلانكية مقتل شخص على الأقل في مستشفى بوتالام خلال مواجهات طائفية شمال غرب البلاد. الضحية يبلغ من العمر 45 عاما وينتمي إلى الأقلية المسلمة هو مسلم وقد تعرض لإصابات خطيرة إثر استهدافه بالسلاح الأبيض في ورشة النجارة التي يملكها. الشرطة اضطرت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على حشود هاجمت مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين يوم الاثنين وفرضت حظر التجول العام بعد أسوأ تفجر لأعمال عنف طائفية منذ التفجيرات التي نفذها إسلاميون متشددون في يوم عيد القيامة.

وكالات

وكان متشددون قد استهدفوا كنائس وفنادق معظمها في العاصمة كولومبو مما أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلا في هجوم أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، وأثار مخاوف من حدوث رد فعل عنيف ضد الأقلية المسلمة في سريلانكا.

وقال سكان في المناطق التي يقطنها مسلمون في الإقليم الشمالي الغربي من البلاد إن حشودا هاجمت مساجد وألحقت أضرارا بمتاجر وشركات يملكها مسلمون لليوم الثاني.

للمزيد:

اعتقال أو قتل كل المشتبه بهم في تفجيرات سريلانكا

المسلمون خائفون ومستاؤون من تزايد الانقسام العرقي في سريلانكا

وفرضت الشرطة حظر تجول في شتى أنحاء البلاد من الساعة التاسعة مساء وإلى غاية الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. كما فرضت السلطات حظرا مؤقتا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات بما في ذلك واتساب بعد أن نُسب اشتباك وقع في جزء آخر من البلاد إلى نزاع على فيسبوك.