سياسي دنماركي دنس المصحف وأشعل القرآن يقترب من الترشح إلى الانتخابات النيابية

يحقق حزب صغير دنماركي، ينتمي إلى اليمين المتطرف، نجاحاً واسعاً في الأيام الأخيرة، ويقترب أكثر وأكثر من حجز مكان له بين الأحزاب المرشحة إلى الانتخابات النيابية.

وكان الحزب قد نجح بتسليط الضوء الإعلامي عليه في الفترة الأخيرة، بعد أن خاض حملة "عنيفة" من المظاهرات المثيرة للجدل والاستفزازية ضد المسلمين والأجانب.

ويشترط الدستور الدنماركي على الأحزاب التي تريد ترشيح ممثل عنها، أو عدة ممثلين، في الانتخابات البرلمانية، أن يزيد عدد مؤيديها عن 20.109 مؤيدين، ويقترب حزب "سترام كورس" من تأمينها شيئاً فشيئاً إذ بلغ عدد مؤيديه اليوم، الخميس، نحو 15 ألفاً.

ويشتهر الحزب بعدائه للمسلمين وبتوجهات القومية، خصوصاً ضدّ أي مواطن دنماركي لا يعتبر أعضاء الحزب، أو حتى مؤيديه، غربياً.

ويمكن لأي كان قراءة "يجب منع الإسلام في الدنمارك" على موقع الحزب على الإنترنت، أو "أي شخص غير غربي يحمل إقامة يجب أن يتم ترحيله من البلاد".

وكان راسموس بالودان، رئيس الحزب، قد نزل إلى الشارع للتظاهر بطريقة رأت الصحافة الدنماركية فيها استفزازاً للجاليات الأجنبية والمسلمين والدنماركيين، ونجح بتسليط الضوء عليه.

ففي إحدى المظاهرات على سبيل المثال، شوهد بالودان وهو يقوم بتدنيس نسخة من المصحف، عبر تغطيسها فيما قال إنه "سائل منوي للرجال المسيحيين وغير المؤمنين" ومن ثم إحراقها.

وقبل ذلك بأسبوع، استفز بالودان سكان أحد الأحياء التي تعيش فيها أكثرية من المهاجرين عبر قيامه "بتبادل رمي المصحف" مع شريك له، كما يظهر الفيديو أدناه.

ووصف رئيس الوزراء الدنماركي ما يقوم به بالودان بـ"الاستفزاز الذي لا معنى له" ودعا خصومه السياسيين إلى مواجهته بالحجة والبراهين لا بالعنف.

ورداً على المطالبات بمنع بالودان وحزبه من التظاهر، قال رئيس الوزراء "نحن نحمي الديمقراطية وحرية التعبير" مطالباً الدنماركيين بعدم السماح لأفعال ازدرائية مثل هذه بالتأثير على وحدتهم الوطنية.

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