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المملكة العربية السعودية

قوات تدعمها السعودية تقتل 97 حوثيا في هجوم بمحافظة الضالع اليمنية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
قوات تدعمها السعودية تقتل 97 حوثيا في هجوم بمحافظة الضالع اليمنية
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ذكرت قناة العربية التي يملكها سعوديون يوم الأربعاء نقلا عن مصادر عسكرية أن قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي يساندها تحالف تقوده السعودية قتلت 97 من حركة الحوثي وأسرت 120 في محافظة الضالع.

وقالت إن من بين الأسرى قيادات من الحركة.

وأضافت القناة أن "قوات الجيش اليمني والمقاومة" طردت الحوثيين من مدينة قطعبة شمالي الضالع.

وتدخل التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعد أن أطاح بها الحوثيون عام 2014.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المراكز الحضرية الكبرى في اليمن ومنها العاصمة صنعاء، إن ثورتهم ضد الفساد.

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