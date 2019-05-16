شاهد: نشطاء من منظمة "السلام الأخضر" يتدلون أسفل جسر سيدني

تظاهر نشطاء من منظمة "السلام الأخضر" في مدينة سيدني الأسترالية وتعلق ثلاثة منهم غي حبال تحت جسر سيدني الشهير كجزء من حركتهم الاحتجاجية والتي تدعو رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون باتخاذ إجراءات طارئة للحد من ظاهرة تغير المناخ.

ودعا المتظاهرون الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية حيث أكد ديفيد ريتر الرئيس التنفيذي لمنظمة "السلام الأخضر" بأستراليا ومنطقة المحيط الهادي أنّ السبب الرئيسي لتغير المناخ يكمن في استخدام الفحم حيث رفع أنصار البيئة لافتات كتبوا عليها "نعم لمصادر طاقة متجددة بنسبة مائة في المائة" و"الفحم في طي التاريخ".

وأشار بيان للشرطة الأسترالية إلى توقيف 10 متظاهرين. أنصار البيئة أكدوا أنهم سيواصلون التعبئة إلى غاية تقديم الأحزاب السياسية لتعهدات بشأن مكافحة التغير المناخي قبل موعد الانتخابات في أستراليا والمقررة في الـ 18 من هذا الشهر.