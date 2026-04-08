"مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران".. نتنياهو: أوقعنا بحزب الله اليوم أقسى ضربة منذ عملية البيجر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده حققت "إنجازات هائلة"، مشدداً على أن ميزان القوى قد انقلب لصالحها بينما دخلت إيران مرحلة من الضعف.

اعلان اعلان

ووصف نتنياهو الوضع الراهن بأنه "محطة على طريق تحقيق الأهداف"، نافياً أن تكون المعركة قد انتهت. وقال إن القوة الإسرائيلية تبلغ ذروتها عندما تكون إيران في أدنى مستويات ضعفها، معتبراً أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات "لم تحدث بهذا الشكل في تاريخ إسرائيل".

وأبرز نتنياهو طبيعة علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفاً إياها بـ"العظيمة" وكاشفاً عن تواصل يومي بينهما.

وفي معرض تبريره للحرب، زعم نتنياهو أنه "لو لم تُشن الحرب لوصلت إيران إلى هدفها ببناء أسلحة نووية"، مؤكداً أن العملية العسكرية أوقفت إنتاج الصواريخ الإيرانية ودمرت مصانعها رغم استمرار وجود التهديد.

وأضاف أن إسرائيل نجحت في تدمير العديد من المنشآت النووية الإيرانية واغتيال علماء الذرة فيها، كما استهدفت منظومة الأموال الإيرانية ومصانع الصلب والسلاح التابعة للنظام، مدمّراً البنية التحتية البحرية والجوية لطهران.

وشدد على أن "إسرائيل ما زالت مستعدة لمواجهة إيران إذا لزم الأمر"، مضيفا :"ما زالت لدينا أهداف يتعيّن علينا استكمالها وسنحققها، إما بالاتفاق أو عبر معاودة القتال".

ضربات قاصمة لحزب الله واتفاق وقف النار

وعلى صعيد الجبهة اللبنانية، اعتبر نتنياهو أن إسرائيل وجهت لحزب الله اليوم "أكبر ضربة تعرض لها منذ عملية البيجر"، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير لوقف النار تم بالتعاون الكامل مع إسرائيل وليس في اللحظة الأخيرة.

موجة غارات غير مسبوقة في لبنان

وأتت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ "أكبر موجة غارات" منذ بدء هجومه على لبنان في الثاني من مارس آذار. وذكر بيان عسكري أن القوات استهدفت 100 موقع وبنية تحتية عسكرية خلال 10 دقائق فقط في مناطق متفرقة شملت بيروت ووادي البقاع وجنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن الأهداف تضمنت ما وصفه بـ"مراكز استخبارات" وبنى مرتبطة بأنظمة إطلاق النار وقدرات بحرية، إضافة إلى مواقع تابعة لقوة الرضوان والوحدة 127 التابعتين لحزب الله.

وأثارت الغارات المتزامنة حالة من الهلع والذعر في شوارع العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وفي أعقاب الموجة الواسعة من الغارات، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن القوات "ستواصل الهجوم ضد حزب الله بلا هوادة". وأضاف زامير: "سنستغل كل فرصة سانحة ولن نتنازل عن أمن سكان الشمال".

حصيلة أولية ثقيلة وضغط على المستشفيات

في المقابل، أعلن وزير الصحة اللبناني ركان نصر الدين عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح، فيما أكدت وزارة الصحة أن المستشفيات تواجه ضغطاً هائلاً نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.

وصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بيان مفصل وزعت فيه الحصيلة الأولية للاعتداءات على المناطق اللبنانية وفق المعطيات المتوافرة لدى مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية. وجاء توزيع الحصيلة على النحو التالي:

بيروت: 92 قتيلاً و742 جريحاً

ضاحية بيروت الجنوبية: 61 قتيلاً و200 جريح

بعلبك: 18 قتيلاً و28 جريحاً

الهرمل: 9 قتلى و6 جرحى

النبطية: 28 قتيلاً و59 جريحاً

قضاء عاليه: 17 قتيلاً و6 جرحى

صيدا: 12 قتيلاً و56 جريحاً

صور: 17 قتيلاً و68 جريحاً

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للحصيلة الأولية 254 قتيلاً و1165 جريحاً.

بيان المديرية العامة للدفاع المدني حول الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على لبنان الأربعاء 8 أبريل 2026

جهود الإنقاذ متواصلة وسط ظروف خطرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها نفذوا عمليات إسعاف وإخلاء للجرحى ونقل للقتلى من المواقع المستهدفة، إلى جانب إنقاذ عدد من المواطنين الذين كانوا محتجزين تحت الأنقاض. وجاء ذلك "في ظل ظروف ميدانية بالغة الخطورة والتعقيد"، وفق نص البيان.

وأشار البيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال تواصل عملها في عدد من المواقع المستهدفة، مرجحة ارتفاع الحصيلة النهائية مع استمرار الأعمال الميدانية.

الخارجية الإسرائيلية تنتقد القيادة اللبنانية

وفي تطور دبلوماسي لاحق، وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات مباشرة إلى القيادة السياسية اللبنانية. وقالت الوزارة في بيان رسمي: "رئيس لبنان ورئيس وزرائه لا يخجلان من مهاجمتنا لقيامنا بما كان يجب عليهما فعله وهو ضرب حزب الله".

وأضاف البيان أن "وزراء حزب الله ما زالوا يشغلون مناصب في الحكومة اللبنانية والسفير الإيراني ما زال في بيروت".

واختتمت الخارجية الإسرائيلية بيانها بالقول: "إن كان رئيس لبنان ورئيس حكومته عاجزين عن التحرك ضد حزب الله فعلى الأقل يجب ألا يقفا في طريقنا".