سائق فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون يقدم هدية لطفل على فراش الموت

في تصرف إنساني فاجأ به الجميع أهدى السائق البريطاني لويس هاميلتون سيارة فورمولا 1 لصبي يبلغ من العمر خمس سنوات يصارع الموت بسبب مرض السرطان. وكان الصبي هاري شو قد بعث برسالة مصورة إلى لويس هاميلتون عبر موقع إنستغرام قبل إنطلاق منافسات سباق جائزة إسبانيا الكبرى يشجعه فيها "مرحبا لويس هاميلتون، أتمنى لك الفوز بسباق جائزة إسبانيا وأود أن أشكرك على كل تلك الهدايا، الكثير من الحب لك هاري".

لويس هاميلتون أجاب الصبي هاري شو قال "هاري أنت لا تعلم كم هي مهمة رسالتك بالنسبة لي صديقي، شكرا جزيلا لك، أنت ملهمي الرئيسي لي اليوم. سأفعل كل شيء لكي تستطيع الافتخار بي. أنت فتى قوي للغاية، وأود أن أكون قويا مثلك. أريد للعالم كله أن يرى مدى قوتك، وأطلب من الجميع أن يصلوا من أجلك في هذا الوقت الصعب. حفظك الله. صديقك لويس".

واتضح فيما بعد أن الطفل هاري شو، يعيش أيامه الأخيرة بسبب إصابته بنوع نادر من السرطان. وكشف والد شو هاري بأنه يعشق السيارات ومشجع وفي للويس هاملتون.

وبالفعل صنع هاميلتون المفاجأة في إسبانيا وفاز بالسباق وأهدى هذا الفوز إلى الصبي المريض شو هاري. كما قرر البطل البريطاني إهداء هاري سيارة فورمولا 1 كبيرة وتنقل إلى بيته من أجل رؤيته وتسليمه الهدية.

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استعاد لويس هاميلتون صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد مع تمديد مرسيدس رقمه القياسي بالسيطرة على المركزين الأول والثاني للمرة الخامسة على التوالي.

ومنح الفوز 76 في مسيرة بطل العالم خمس مرات والثالث هذا الموسم التقدم بفارق سبع نقاط على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بعد خمسة من 21 سباقا.