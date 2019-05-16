مقتل خمسة أشخاص في انهيار مبنى بالصين

لقى خمسة أشخاص حتفهم حينما انهار مبنى يخضع لأعمال تجديد في مدينة شنغهاي المركز المالي للصين اليوم الخميس.

وانتشلت خدمات الإنقاذ 14 شخصا أحياء من تحت أنقاض المبنى.

وقالت حكومة المدينة في بيان إن المبنى الواقع في حي تشانغنينغ بشنغهاي انهار صباح اليوم وبداخله نحو 20 شخصا.

وأشارت هيئة الإطفاء في بيان إلى أن المبنى الواقع في حي تشانغ نينغ بمدينة شنغهاي كان يخضع لأعمال تجديد عندما انهار صباح هذا الخميس وبداخله حوالي 20 شخصا.

للمزيد:

انهيار ارضي في شينزن الصينية

انزلاق أرضي في الصين يتسبب بدمار مبنى ومقتل 15 شخصا

وأضافت الهيئة أن أكثر من 150 من رجال الإنقاذ موجودون في الموقع وانتشلوا 14 ناجيا. ولم تتطرق الهيئة إلى الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى.