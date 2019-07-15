11 جنديا ضمن ضحايا انهيار مبنى جراء الأمطار الغزيرة شمال الهند

أسفر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي أخذت تهطل على مناطق شمال البلاد عن مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم 11 من جنود الإنقاذ.

ولا يزال رجال الإنقاذ حتى الساعات الأخيرة الماضية يبحثون عن عدد من المفقودين، ويخشون أن يكونوا من بين الذين حوصروا تحت أنقاض المبنى.

وقال جاي رام ثاكور، رئيس وزراء ولاية هيماتشال براديش الذي وصل إلى موقع الانهيار اليوم الاثنين 15 يوليو/تموز، إن "انهيار المبنى سببه الأساس الضعيف للبناء".

وذكر تاكور، أن معظم الضحايا كانوا يجلسون فى مطعم يقع في المبنى، في بلدة "سولان" الكائنة على بعد 310 كيلومترات (195 ميلا) شمال العاصمة نيودلهي، أثناء وقوع الحادث.

ويقوم أكثر من 70 رجلا من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الهند و40 رجلا من رجال الإنقاذ بإزالة الركام مستخدمين الحفارات الأرضية.

وتعتبر حوادث انهيار الأبنية في الهند أمرا شائعا، خصوصا خلال موسم الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر، عندما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى إلحاق الضرر بالمباني التي يتم بناؤها بأساليب لا تراعي معايير السلامة العامة.

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