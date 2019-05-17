انخفاض مفاجئ في سعر بتكوين بمقدار 20%

انخفض سعر بتكوين على نحو مفاجئ أكثر من 20 بالمئة يوم الجمعة، في خطوة لم يبد أن هناك محفزا محددا لها وتأتي بعد تعاف قوي للعملة المشفرة منذ أوائل أبريل نيسان دفعها لأعلى مستوى في عشرة أشهر.

وتراجعت بتكوين إلى 6178 دولارا في بورصة بتستامب، منخفضة 21.6 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق، وهبطت في أحدث تعاملات 8.2 بالمئة إلى 7236 دولارا.

وقال ريان راباليا رئيس التداول لدى أو.إس.إل للسمسرة في الأصول الرقمية "الانخفاض المفاجئ لا يبدو أنه مدفوعا بأي نبأ على وجه الخصوص".

وأضاف "بدلا من ذلك، يبدو أنه مدفوعا بأوامر بيع كبيرة من قبل بضعة أشخاص أو حتى شخص واحد، يجني أرباحا على الأرجح بعد ارتفاع السعر في الآونة الأخيرة أو يتطلع إلى شراء المزيد بأسعار أرخص".

وبعد أشهر من الضعف، بدأ سعر بتكوين في الارتفاع منذ أوائل أبريل نيسان ليبلغ أعلى مستوى في عشرة أشهر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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