الشرطة الفرنسية تكثف جهود البحث عن منفذ تفجير ليون

أهابت الشرطة الفرنسية بالمواطنين الإدلاء بأي معلومات عن شخص يشتبه في زرعه قنبلة انفجرت أمس الجمعة في وسط مدينة ليون مما نتج عنه إصابة 13 شخصاً بإصابات طفيفة دون وقوع قتلى.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام شخص وصفته الشرطة "بأوروبي أو شمال أفريقي في الثلاثين من عمره" بترك حقيبة احتوت على قنبلة أمام مخبز قبل وقوع الانفجار حوالي الساعة 5:30 مساء بتوقيت فرنسا.

وقالت الشرطة إن القنبلة التي انفجرن كانت بدائية الصنع واحتوت على مسامير وصواميل تناثرت بقوة في الطريق المخصص لسير المارة.

صورة للمشتبه به

وفتحت إدارة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقاً في الوقت الذي تشتبه فيه الشرطة أن يكون الانفجار عملاً إجرامياً.

وأدت عمليات التفجير إلى مقتل ما لا يقل عن 250 فرداً في عموم فرنسا منذ عام 2015.

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