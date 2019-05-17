شاهد..عودة الذئاب "المنقرضة" في ألمانيا يثير رعب المزارعين

كادت الذئاب تنقرض في ألمانيا، لكن في السنوات الأخيرة، زادت أعدادها في مختلف مناطق البلاد، وهو ما أجج قلق الفلاحين الخائفين على قطعان ماشيتهم.

وبحسب وكالة البيئة في ولاية برانديبورغ، ففي العام 2007 لم يكن هنالك أي ذئب فيها، لكن عددها وصل إلى 17 هذا العام.

ويرجع هذا التزايد بسبب تحسن ظروف حياتها، خاصة بعد توحد الألمانيتين في تسعينيات القرن الماضي، والتي أدت إلى التوسع بفرض الحماية على أنواع الذئاب المهددة بالانقراض.

لكن هذا الازدياد وجه بردود فعل متضاربة، خاصة وأن الكثير من الناس يعتبرونه تهديدا، حيث تم قتل بعض حيوانات المزارع خلال السنوات الماضية.

المزارع إيلارد فون غوتبيرغ قال:"لقد قتلت الذئاب عجلين هذا العام، والعام الماضي قتلت 12 عجلا، بتنا نلاحظ تزايد أعدادها، من الواضح أن هذه الهجمات لن تنتهي هذا العام، تم طرح بعض الحلول الوقائية، كبناء الأسوار، لكننا نعرف أيضا أن الذئب الجائع سيتخطى أي سور، كما أنها قد تهاجمنا".

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وطالب هؤلاء المزارعون الغاضبون بحقهم بقتل تلك الذئاب التي تهاجم قطعانهم، ويضيف غوتبيرغ:"نطالب بحقنا بحماية أنفسنا وحماية حيواناتنا، في دول أخرى، وفي حال وجود خطر يهدد حياة البشر أو قطعانها فلديهم حق الدفاع عنها".

وتهاجم الذئاب في الغالب الخراف والماعز، حوالي 86% من هذه الحيوانات إما تجرح أو تقتل، وما بين عامي 2003 – 2017، وبحسب الوكالة الفيدرالية الألمانية، فقد حصل المزارعون على تعويضات بحوالي 190 ألف يورو، نتيجة خسائرهم، شريطة أن يثبتوا اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لحماية حيواناتهم.

إيمك هيتر رئيس منظمة "وايلد بارك سكورفيد" قال إن الناس بحاجة للتعرف أكثر على الذئاب للتخلص من مفاهيم خاطئة مرتبطة بقصص خيالية، وأضاف:"برأيي فإن الذئب حيوان حذر، حتى أنه حيوان اجتماعي، يهتم بأبنائه، وهو عمليا يخاف من البشر أكثر مما يخافونه".

يذكر أن الذئاب حيوانات محمية بشكل مشدد وإطلاق النار عليها يعتبر جريمة جنائية في ألمانيا، وقد يسجن 5 سنوات كل من يتورط بهذه الجريمة أو يضطر لدفع غرامة.