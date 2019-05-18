تابعوا معنا التغطية الحية للحفل الختامي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" للعام 2019

على أرض المعارض في تل أبيب، تنطلق الليلة المرحلة النهائية لمسابقة الأغنية الأوروبية في دورتها الـ64، ومن المتوقع أن يتابع عشرات ملايين المشاهدين من مختلف أصقاع الأرض الحفل النهائي عبر بث تلفزيوني مباشر.

وفي النهائيات الكبرى، ستتنافس 26 دولة على الميكروفون الزجاجي 2019: مالطا وألبانيا وجمهورية التشيك وألمانيا وروسيا والدنمارك وسان مارينو ومقدونيا الشمالية والسويد وسلوفينيا وقبرص وهولندا واليونان والنرويج وبريطانيا وأيسلندا وإستونيا وبيلاروسيا وأذربيجان وفرنسا وإيطاليا وصربيا وسويسرا وأستراليا وإسبانيا وكذلك الدولة المضيفة إسرائيل.

وتعد مسابقة "يوروفيجن" الغنائية التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين حول العالم، ففي العام الماضي اجتذبت 189 مليون مشاهد.

وتشير التوقعات إلى أن الفنان دانكن لورانس الهولندي قد يكون الأوفر حظاً للفوز بنهائي مسابقة "يوروفيجن".