"الهولوكوست" يتسبب في توقيف صحافيين اثنين بالجزيرة

قالت قناة الجزيرة القطرية إنها أوقفت يوم الأحد اثنين من صحافييها على خلفية انتاج مقطع فيديو عن "المحرقة" التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. المقطع أنتجته قناة "آيه جي +" التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وتساءل المقطع الذي تمّ بثه في الـ 18 مايو-أيار عن أسباب تسليط الضوء على اليهود دون غيرهم خلال الجرائم التي ارتكبها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية على غرار الشيوعيين والغجر والمثليين. واعتبر مقطع الفيديو أن تمكن اليهود ماليا وإعلاميا جعلهم يسلطون تسليط الضوء على معاناتهم.

وقد تم حذف المقطع في وقت لاحق بعد الاحتجاج الذي قدمته إسرائيل حيث صدر بيان عن وزارة الخارجية الإسرائيلية وصف مقطع "آي جي +" بالكاذب والمعادي للسامية. البيان أشار أيضا إلى أن المقطع حاول التقليل من هول المحرقة، وقد اعتبرت قناة الجزيرة أنّ المقطع قام بمخالفة المعايير والضوابط التحريرية لشبكتها الإعلامية، ولذلك قررت اتخاذ إجراءات ضد الصحافيين الذين أنتجوه.

وحذفت "آيه جي +" المقطع الذي قدمته الصحفية منى حوا، ومختلف المنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة، وفق ما أعلنت الشبكة في بيان، اليوم الأحد.

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وأوضح ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة أن المقطع المصوّر تضمن إساءة واضحة، وأن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر محتوى بهذا الشكل على منصاتها وقنواتها الرقمية. من جهتها أكدت ديمة الخطيب مديرة قنوات "آيه جي +" أن الفيديو تمّ انتاجه دون الإشراف التحريري اللازم، مشيرة إلى أهمية مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد.