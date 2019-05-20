قائد الجيش الجزائري: "اجراء الانتخابات الرئاسية هو الحل للخروج من الأزمة"

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية وتجنب الفراغ الدستوري في البلاد.

كما حث في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، على الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" دون أن يذكر تاريخا لإجراء التصويت.

مضيفا أن "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري و ما يترتب عنه من مخاطر و انزلاقات غير محمودة العواقب وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الرابع من يوليو تموز لكن مصدرا قال يوم الجمعة إنها قد تؤجل.

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