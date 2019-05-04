اعتقال الشقيق الأصغر لبوتفليقة ورئيسين سابقين لجهاز المخابرات الجزائرية

أفادت وسائل إعلام جزائرية مساء يوم السبت بأن السلطات الأمنية اعتقلت السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

كما أكدت المصادر ذااتها اعتقال مديري جهاز المخابرات السابقين محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق.

وأضافت وسائل الإعلام أن عملية التوقيف جاءت بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول والدفع باتجاه الفوضى العامة في البلاد.

وعمل سعيد بوتفليقة مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في العام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

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ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل نيسان الماضي لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.