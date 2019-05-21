شاهد: تحدي القدرة على التحمل والعمل الجماعي لطلاب أكاديمية عسكرية أمريكية

في اختبار سنوي تقوم به الأكاديمية البحرية أنابوليس في الولايات المتحدة الامريكية، تحدى طلبة السنة الأولى قدراتهم على التحمل والمثابرة والعمل الجماعي

وذلك من خلال محاولتهم لتسلق تمثال على شكل عمود من الغرانيت والوصول إلى القمة من اجل وضع قبعة عسكرية عليه دون الاستعانة بأدوات أو أجهزة.

ويتمثل التحدي السنوي الذي تقوم به أكاديمية البحرية في أن يقوم الطلبة الجدد بتشكيل هرم بشري ومحاولة الوصول إلى أعلى نقطة من العمود الذي يبلغ طوله 6.4 مترا، ووضع قبعة عسكرية أعلاه في أقل وقت ممكن.

ومن اجل جعل التحدي أكثر صعوبة يتم طلي العمود بمادة لزجة تصعب من عملية تسلقه.

وبعد عدة محاولات أدت إلى انزلاق الطلبة وسقوطهم، أكمل الفصل مهمته بعد ساعة وخمس دقائق وخمس ثوان.

وكانت أطول مهمة قام بها الطلبة عام 1998 عندما تمكنوا من انهاء التحدي في ظرف أربع ساعات وخمس دقائق.

تطالعون ايضا على يورونيوز:

ترامب يتوعد إيران بـ"القوة الهائلة" وروحاني يقول "المقاومة خيارنا الوحيد"

مقتل طيارين من مشاة البحرية الأمريكية في تحطم مروحية في أريزونا

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: