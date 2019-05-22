شاهد: صيني يلهب مشاعر شعبه بأغنية وطنية عن الحرب التجارية مع أمريكا

يقول المثل الشائع: مصائب قوم عند قوم فوائد.

بطريقة أو بأخرى هذا ما ينطبق على قصة الصيني شاو ليانغتيان، وهو مسؤول صيني متقاعد يبلغ من العمر 55 عاماً.

ففي الوقت الذي تشهد فيه الصين حرباً تجارية أمريكية تستهدف اقتصادها وشركاتها الكبرى استطاع تشاو أن يجير هذه الحرب لصالحه نوعاً ما بغير قصد!

فقد استثارت الحرب التجارية على بلاده الحمية الوطنية لدى تشاو ما جعله يؤلف أغنية جديدة بعنوان "الحرب التجارية"، تدعو الصينيين لقتال الولايات المتحدة.

الأغنية التي ألفها شاو، وغناها أحد أصدقائه، تم نظمها على نغمة من فيلم أنتج هام 1960 اسمه "حرب الأنفاق" ويحكي عن مواطنين صينيين يقاتلون ضد الغزو الياباني في عام 1941.

بسبب الأغنية اكتسب شاو شهرة واسعة وقفز عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي من نحو ألف متابع إلى أكثر من 200 ألف بعد إصدار الأغنية الأسبوع الماضي، كما تمت مشاركة الأغنية على حسابات ومواقع ذات متابعة كبيرة.

يقول شاو إن انتاج الأغنية كلفه حوالي 1600 يوان (231.91 دولار)، بما في ذلك أجرة المغني وكذلك المنتج الذي أرفق الأغنية بشريط فيديو تظهر فيه قبضة كبيرة مع تأثير انفجار جنباً إلى جنب مع كلمات الأغنية.

وقال شاو، مسؤول مكتب السياحة السابق على مستوى المحافظة: "أشعر أن هذه الأغنية تمثل قلب الشعب الصيني، تمثل أغنيتي سخطنا الكبير تجاه السلوك الأمريكي غير المهذب وغير المعقول ودعمنا القوي للحكومة الصينية".

وأضاف أنه أنجز الأغنية العام الماضي ونشرها حينها لكنه لم يتلق الكثير من التفاعل.

هذا العام، وسط التوترات المتصاعدة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وجد جمهورًا على نطاق أوسع.

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