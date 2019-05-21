منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو إلى تجاوز النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو في الصين والولايات المتحدة قد يقل بين 0.2% و0.3% في المتوسط بحلول 2021 و2022 إذا لم تعدل الدولتان عن تبادل فرض الرسوم، في ظل نزاعهما التجاري الذي قلص توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%، في إطار النزاع التجاري بين البلدين بينما قالت بكين إنها سترفع الرسوم علي سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وتابعت المنظمة في تقريرها للتوقعات الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.2% فقط هذا العام، لأن نمو حجم التجارة تقلص إلى النصف تقريبا هذا العام مسجلا 2.1%.

ستكون هذه أبطا وتيرة نمو اقتصادي منذ 2016 وتقل قليلا عن التوقع السابق للمنظمة التي مقرها باريس، والصادر في مارس آذار وكان لمعدل نمو 3.3%.

وسيكون وضع الاقتصاد العالمي أفضل قليلا في العام المقبل بمعدل نمو 3.4%، لكن هذا إذا تراجعت الولايات المتحدة والصين عن زيادة الرسوم التي أُعلنت هذا الشهر.

ودون أخذ الجولة الأخيرة من الزيادات في الاعتبار، تتوقع المنظمة أن تتفوق الولايات المتحدة على الاقتصادات الكبرى الأخرى بنمو 2.8% هذا العام ارتفاعا من 2.6% في توقعات مارس آذار.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.3% العام المقبل، حتى مع عدم تنفيذ زيادات الرسوم الجديدة. والصين ليست عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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