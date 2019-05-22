استقالة وزير هولندي بسبب تلاعب بتقرير يخص جرائم ارتكبها طالبو لجوء

أعلن مارك هاربرز، وزير الدولة الهولندي لشؤون العدل والأمن، استقالته، يوم أمس، الثلاثاء، خلال مناقشة برلمانية، وذلك بعد تلاعب في أرقام تقرير قدمه إلى البرلمان، يعرض إحصائيات عن الجرائم التي ارتكبها طالبو اللجوء في هولندا.

ويمثل الإعلان ضربة قاسية وجهها لحكومة بلاده قبيل الانتخابات الأوروبية.

وقال هاربرز يوم أمس الثلاثاء 21 أيار/مايو، انه يتحمل المسؤولية تجاه التقرير الذي تم تقديمه، وعن عدم تقديم المعلومات للبرلمان بالشكل الصحيح وذكر الأرقام المتعلقة بعدد اللاجئين المشتبه بارتكابهم جرائم قتل واغتصاب.

وشدد هاربرز أن الأمر غير متعمد.

من جانبه، علق رئيس الوزراء ​مارك روتي​ على استقالة هاربرز قائلا "أحترم قرار هاربرز بالتنحي".

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