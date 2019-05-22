مئات الفنانين يدعون من مهرجان كان إلى المشاركة في الانتخابات الأوروبية

على هامش فعّاليات مهرجان كان السينمائي، وقّع نحو 500 شخصية سينمائية أوروبية، ومن ضمنهم الأخوان داردين وجاكو فان دورمايل، على بيان يحثّ مواطني دول التكتّل الـ28 إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات الأوروبية التي تنطلق يوم غدٍ الأربعاء وتستمر إلى يوم السبت القادم.

وقال الموقّعون على البيان الذي صدر يوم أمس الثلاثاء: "إن التصويت هو مسألة هامّة وحاسمة، سواء بالنسبة لحقوقنا الأساسية، أو فيما يتعلق بحرية الإبداع والتعبير".

وكانت فعاليات الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري، وتستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر ذاته، وهذا المهرجان الذي يعدّ واحد من أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم، تأسس في العام 1946، وهو يقام كل عام في شهر أيار/مايو في مدينة كان جنوبي فرنسا، يوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، ويتزامن المهرجان في دورته الحالية مع موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وقال بيانُ الفنانين السينمائيين: "إن أوروبا الحرة والديموقراطية هي تلك المتخمة بالفكر الحر وبحرية التعبير"، مضيفاً: "من واجبنا أن ندافع عن أنفسنا ضد ظهور التطرف وأي محاولة لتهميش الثقافة كركن أساسي للاتحاد، من أجل كل ذلك لنصوت بين 23 مايو و 26 أيار/مايو".

وجاء فعّالية البيان بمبادرة من جمعية مديري الأفلام، رابطة المخرجين، الأكاديمية الأوروبية للسينما، الاتحاد الأوروبي لمنتجي المواد السمعية والبصرية، وجمعية الكتّاب في في المجال السمعي والبصري.

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