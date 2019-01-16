رئيس الوزراء اليوناني يفوز باقتراع على الثقة في حكومته

فاز رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الأربعاء باقتراع لحجب الثقة عن حكومته بموجب 151 صوتاً بالبرلمان اليوناني الذي يضم 300 عضو.

ودعا تسيبراس إلى التصويت على حجب الثقة بعد استقالة وزير الدفاع اليميني بانوس كامينوس اعتراضاً على صفقة وقعتها الحكومة من أجل إنهاء النزاع اليوناني-المقدوني حول أحقية تسمية الأخيرة.

ويسمى الإقليم الشمالي من اليونان مقدونيا وهو نفس اسم جمهورية مقدونيا المجاورة والتي يعتبر معارضو تسيبراس تسميتها بهذا الاسم تعدياً على هوية وتراث اليونان.

وأقر برلمان مقدونيا تغيير اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية وهو ما وافقت حكومة تسيبراس بمقتضاه على توقيع صفقة لإنهاء النزاع بين البلدين.

ووقف هذا النزاع عقبة أمام انضمام جمهورية مقدونيا إلى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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