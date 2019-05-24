كيف تم تهريب الراية الفلسطينية لرفعها في مسابقة يوروفيجن؟ إليكم التفاصيل

كشف أعضاء الفرقة الغنائية الأيسلندية "هاتاري" كيف تمكنوا من تهريب الرايات الفلسطينية التي قاموا برفعها أثناء مسابقة يوروفيجين.

وذكر أعضاء الفريق أنهم قاموا بإخفاء الرايات داخل أحذيتهم قبل أن يتمكنوا من الدخول نهاية الأسبوع، خلال الحفل النهائي من مسابقة الغنائية يوروفيجن والتي أقيمت في إسرائيل.

وأفاد أعضاء الفرق أن الوضع فيما بعد قد أصابهم بحالة من التوتر، لكن استقبالهم لدى عودتهم لأيسلندا كان جيدا.

ورحب أعضاء من منظمة الأيسلندية-الفلسطينية غير الحكومية بالفرقة في مطار كيفلافيك عندما وصلوا إلى بلادهم قادمين من إسرائيل.

ولقيت الخطوة التي أقدم "هاتاري" إشادة وتعاطفا واسعين في أيسلندا، وخارجها، إضافة انتقادات كذلك.

ومن شأن المبادرة التي قامت بها "هاتاري" أن تتسبب في فرض عقوبات على إيسلندا، من ضمنها منع البلد من المشاركة في الدورة المقبلة لمسابقة اليوروفيجن.

ومن المتوقع أن تنظر هيئة البث الأوروبي في القضية وتصدر قرارها خلال أسبوعين.

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فيما استبعد المدير العام لهيئة البث الأيسلندي ماغنيس جير ثوردارسون احتمالية إصدار الهيئة الأوروبية لقرار منع البلد من المشاركة.

وفازت هولندا بتنظيم النسخة القادمة من مسابقة الأغنية الأوربية 2020 في دورتها الـ65

وتعد مسابقة "يوروفيجن" الغنائية التي ينظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الأوروبية، أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين حول العالم، ففي العام الماضي اجتذبت 189 مليون مشاهد.