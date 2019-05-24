اليابانية آبي أوتا تتوج بالذهب في الجائزة الكبرى هوهيهوت لعام 2019

فازت اليابانية والبطلة العالمية آبي أومة بالميدالية الذهبية اثر انتصارها على افلين تس شوب في وزن اثنين 52 كيلوغراما.

و تحدثت آبي أومة عقب انتصارها :"عندما أُصبت، لم يكن أمامي سوى شهر واحد للتحضير لهذه المسابقة، لكنني سعيدة للغاية بما قدمته اليوم. لقد قدمت كل ما بوسعي حقًا، لكن هناك بالتأكيد أشياء يمكنني تحسينها. لذلك، في بطولة العالم للجودو هذا الصيف، آمل أن أكون في أفضل حال".

في فئة الرجال ، وزن 60 كيلوغراما كان كيم وون جين من كوريا متميزا في منافسات اليوم، وأحرز بذلك الميدالية الذهبية .

من جانبه تحدث كيم وون جين عن انتصاره قائلا "يجب أن أكون مستعدًا لأي موقف، لأن المسابقات لا تسير دائمًا كما هو مخطط لها.

لكن في كوريا، أتدرب بشكل كافٍ للتعامل مع جميع المواقف، تمكنت من إنهاء المسابقة بشكل جيد للغاية عن طريق تسجيل الايبون طوال اليوم".

تحصلت جون يو صن ، من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على أول جائزة لها في سباق الجائزة الكبرى في هوهيهوت وهي تهزم شيونغ من الصين لتتصدر بذلك المنصة في وزن 48 كيلوجراما.

كما تغلب كيم ليمهوان على الروسي آرام غريغوريان في نهائي 66 كيلوغراما ليتحصل بذلك على الذهب في منافسات اليوم.

تفوقت كيم جين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على خصمها الروسية داريا ميزتسكايا لتفوز ببطولة سباق الجائزة الكبرى هوهيهوت لعام 2019 في وزن 57 كيلوغراما.

حركة اليوم كانت من نصيب، الإسرائيلية بريمو جيفين ، التي فازت بالميدالية البرونزية في فئة أقل من 52 كيلوجراماً ضد الرومانية تشيتو التي تميزت في منافسات اليوم .

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